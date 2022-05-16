الأولى
تلميذان يذبحان زميلهما
أحالت فرقة الأحداث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، نهاية الأسبوع الماضي، تلميذين، أحدهما متورط بشكل رئيسي في ذبح زميله أمام ثانوية إعدادية بمنطقة بير الرامي الجنوبية، ليتم عرضهما على قاضي التحقيق المكلف بالأحداث. وأفاد مصدر “الصباح” أن خلافا وقع بينأكمل القراءة »
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