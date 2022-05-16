الأولى
حرب عصابات داخل المخيم
حرق سيارات وإطلاق الرصاص الحي بين الخيام والبيوت الطينية بقلم: الفاضل الرقيبي من المسلمات التي يمكن الوقوف عليها دون مواربة، هي أن أسطورة “بوليساريو” المتحكمة والمسيطرة على أذهان سكان المخيمات قد تحطمت كليا، ويتجلى ذلك في كم الصراعات القبلية والاقتتال بين مختلف أجنحة التنظيم، والتي حولت المخيم إلى ساحة معركةأكمل القراءة »
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