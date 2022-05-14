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وطنية

بوعياش: لا وجود للتعذيب

منذ دقيقة واحدة
قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في ندوة صحافية، عقدتها أمس ( الجمعة) بالرباط، إن تفاعل المديرية العامة للأمن الوطني، مع قضايا اتهام موظفيها بالعنف، وسوء المعاملة، يشكل تطورا ايجابيا. وتوصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ب 65 شكاية تتعلق بادعاءات سوء المعاملة، منها 55 شكاية تتعلق بمؤسسات سجنية،أكمل القراءة »


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