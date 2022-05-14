وطنية
بوعياش: لا وجود للتعذيب
قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في ندوة صحافية، عقدتها أمس ( الجمعة) بالرباط، إن تفاعل المديرية العامة للأمن الوطني، مع قضايا اتهام موظفيها بالعنف، وسوء المعاملة، يشكل تطورا ايجابيا. وتوصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ب 65 شكاية تتعلق بادعاءات سوء المعاملة، منها 55 شكاية تتعلق بمؤسسات سجنية،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا