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الرياضة

العروض تتقاطر على لاعبي الجديدة

منذ 6 دقائق
تلقى بعض لاعبي الدفاع الجديدي عروضا من فرق مغربية وأخرى أجنبية، قبل نهاية الموسم الرياضي الجاري. ورفض عدد منهم فتح باب المفاوضات، بدعوى أنهم منشغلون باللعب من أجل ضمان مكانة الفريق بالقسم الوطني الأول. وأكدت مصادر قريبة من الفريق الجديدي، أن المدافع الأيمن الطيب بوخريص تلقى عروضا من فرق وطنية،أكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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