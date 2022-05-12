الرياضة
الأهلي يترنح
قرر اللجوء لـ «طاس» للطعن في إقامة النهائي بالمغرب واصل الأهلي المصري تخبطه، وقرر اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي “طاس”، ردا على قرار الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم إقامة نهائي عصبة الأبطال في المغرب. وقال الأهلي في بلاغ عبر موقعه الرسمي، إنه يطلب إقامة النهائي بملعب محايد، بعيدا عن دول الأنديةأكمل القراءة »
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