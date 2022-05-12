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الرياضة

السوادي مديرا لمركز الزمامرة

منذ دقيقتين
الفريق الدكالي رفض مواجهة آسفي وديا وفضل إراحة لاعبيه عين المكتب المديري لنهضة الزمامرة الدولي السابق عبد الحق السوادي مديرا لمركز التكوين التابع للنادي. وأفادت إدارة الفريق الدكالي أن هذا الاختيار جاء بناء على تجربة السوادي في ميدان كرة القدم، ولم يكشف الفريق عن مدة العقد، واكتفى بنشر الخبر فيأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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