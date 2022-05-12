الرياضة
برشلونة يتخلى عن أداما
فضل مسؤولو برشلونة عدم شراء عقد أداما تراوري نهائيا، بعد نهاية عقد إعارته من وولفرهامبتون، نهاية الموسم الرياضي الجاري. ورغم اهتمام الجماهير والنادي بانتدابه معارا في «الميركاتو» الشتوي الماضي، غير أنه لم يقدم المستوى المطلوب، وهو ما جعل المدرب تشافي هيرنانديز يرفض بقاءه، ليبحث عن مهاجم جناح آخر. وبات تراوريأكمل القراءة »
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