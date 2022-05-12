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الصباح الفني

‭”‬دي‭ ‬جي‭ ‬يوسف‭”‬يطرح‭ “‬جوبر‭”‬

منذ 5 دقائق
‭"‬دي‭ ‬جي‭ ‬يوسف‭" (‬خاص‭)‬
عاد‭ “‬دي‭ ‬جي‭ ‬يوسف‭” ‬الفرنسي‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬مغربي،‭  ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭ ‬بعمل‭ ‬فني‭ ‬جديد،‭ ‬بعنوان‭ “‬جوبر‭”‬،‭ ‬عرف‭ ‬مشاركة‭ “‬لافولي‭” ‬و‭”‬الدكتور‭ ‬يارو‭”.‬ وطرح‭ “‬دي‭ ‬جي‭ ‬يوسف‭” ‬الأغنية‭ ‬على‭ ‬قناته‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭”‬،‭ ‬حظيت‭ ‬بنسب‭ ‬مشاهدة‭ ‬كبيرة،‭ ‬إذ‭ ‬أنها‭ ‬من‭ ‬كلمات‭ “‬لافولي‭” ‬و‭”‬الدكتور‭ ‬يارو‭”‬،‭ ‬فيما‭ ‬تكلف‭ ‬بتلحينها‭ “‬سيروم‭ ‬زاك‭”‬،‭ ‬وعاد‭ ‬التوزيع‭ ‬الموسيقي‭أكمل القراءة »


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