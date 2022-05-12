الصباح الفني
”دي جي يوسف”يطرح “جوبر”
عاد “دي جي يوسف” الفرنسي من أصل مغربي، إلى الساحة الفنية بعمل فني جديد، بعنوان “جوبر”، عرف مشاركة “لافولي” و”الدكتور يارو”. وطرح “دي جي يوسف” الأغنية على قناته الخاصة على “يوتوب”، حظيت بنسب مشاهدة كبيرة، إذ أنها من كلمات “لافولي” و”الدكتور يارو”، فيما تكلف بتلحينها “سيروم زاك”، وعاد التوزيع الموسيقيأكمل القراءة »
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