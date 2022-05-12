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منذ دقيقتين
‬سينما‭ ‬ صدر‭ ‬الموسم‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬مسلسل‭ “‬بيتر‭ ‬كول‭ ‬سول‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬مشتق‭ ‬من‭ ‬المسلسل‭ ‬الشهير‭ “‬بريكين‭ ‬باد‭”‬،‭ ‬ويتبع‭ ‬قصة‭ ‬المحامي‭ (‬سول‭ ‬غودمان‭) ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المسلسل‭ ‬الأول،‭ ‬إذ‭ ‬اكتشف‭ ‬الجمهور‭ ‬جوانب‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬حياته،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تبدو‭ ‬في‭ ‬المسلسل‭ ‬الأول‭ ‬غريبة‭ ‬نوعا‭ ‬ما،‭ ‬وقرر‭ ‬منتجو‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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