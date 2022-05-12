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سينما صدر الموسم السادس من مسلسل “بيتر كول سول”، وهو مشتق من المسلسل الشهير “بريكين باد”، ويتبع قصة المحامي (سول غودمان) قبل أن يصبح على ما هو عليه في المسلسل الأول، إذ اكتشف الجمهور جوانب كبيرة من حياته، التي كانت تبدو في المسلسل الأول غريبة نوعا ما، وقرر منتجوأكمل القراءة »
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