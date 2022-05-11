الجامعة العربية … اغتيال شيرين أبوعاقلة تستدعي المسائلة الدولية

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الجريمة البشعة بإغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة اليوم الأربعاء في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت الجامعة العربية في بيان أن هذه الجريمة “تستهدف وأد صوت الحق والحقيقة صوت الحرية والدفاع عن قضايا العدل والعدالة الإنسانية، وذلك من خلال العدوان المستمر و الإستهداف المتواصل لمحافظة جنين وحرب الإحتلال المعلنة المتصاعدة على الشعب الفلسطيني” .

وحملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حكومة الإحتلال “المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة التي تستدعي المساءلة الدولية وملاحقة مرتكبيها أمام جهات العدالة الدولية المختصة بكل ما تمثله من أركان كجريمة حرب وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي.”

وفي سياق متصل حملت الرئاسة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، مؤكدة أنها جزء من سياسة يومية ينتهجها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته .

كما أدان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، “جريمة إعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة، أثناء تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين فجر” ودعا إلى إجراء تحقيق فوري وشامل ومحاسبة المسؤولين عن الحادث.