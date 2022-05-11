حوادث
ضحايا جدد للنصب باسم الدرك
كراء شقق باسم الجهاز بالبيضاء ومرتيل والرباط بأختام مزورة للقيادة العليا ظهر ضحايا جدد في فضيحة النصب التي اهتزت لها مصالح السكن الوظيفي التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، بعد استغلال دركيين لأختام القيادة العليا وإبرامهم صفقات مزورة، عبر تقليد توقيعات ضباط سامين، إذ فجر ضحية أول، النازلة، بعد إكرائه عمارةأكمل القراءة »
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