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حوادث

إيقاف مروج خمور مهربة بطنجة

منذ 7 دقائق
وضعت مصالح الأمن بمنطقة بني مكادة بطنجة، حدا لنشاط مشتبه فيه تعتبره من بين أكبر مروجي المشروبات الكحولية المهربة والمحلية بالمدينة، وألقت القبض عليه، أخيرا، بعد أن استأنف نشاطه مباشرة ليلة عيد الفطر بدون ترخيص، وفي ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر. وأفاد مصدر أمني، أن المعني، البالغ منأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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