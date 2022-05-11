fbpx
حوادث

الحبس لسارقين روعا سكان أزمور

منذ 3 دقائق
أدينا بثلاث سنوات بعد متابعتهما بجناية السرقة الموصوفة والضرب والجرح بالسلاح قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة سارقين عديمي السوابق القضائية، الأول حدث والثاني في عقده الثاني، وحكمت على كل واحد منهما بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد متابعتهما في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية السرقة الموصوفةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة