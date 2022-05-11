حوادث
الحبس لسارقين روعا سكان أزمور
أدينا بثلاث سنوات بعد متابعتهما بجناية السرقة الموصوفة والضرب والجرح بالسلاح قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة سارقين عديمي السوابق القضائية، الأول حدث والثاني في عقده الثاني، وحكمت على كل واحد منهما بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد متابعتهما في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية السرقة الموصوفةأكمل القراءة »
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