حوادث
سقوط عصابة لسرقة المنازل بمراكش
نجحت عناصر الدائرة الأمنية الثانية بالمدينة العتيقة بمراكش، السبت الماضي، في إيقاف ثلاثة متهمين يشتبه في ارتكابهم جناية السرقة الموصوفة وحيازة المخدرات واستهلاكها والاتجار فيها. واستنادا إلى إفادة مصادر مطلعة ل “الصباح”، فإن عملية الإيقاف تأتي بعد تعرض منزلين بحي أسول، خلال يومين متتابعين لعمليات السرقة، ما حدا بعناصر الدائرةأكمل القراءة »
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