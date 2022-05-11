حوادث
“أنتربول” يعتقل تونسيا نصب على مغاربة
أسس شركات “وهمية” وضحاياه عالقون بالإمارات واعتقل بالجزائر كشفت مصادر مطلعة عن اعتقال الأمن الجزائري لتونسي نصب على عشرات المغاربة، وحصل منهم على الملايين، قبل مغادرة مقر سكناه بالدروة (إقليم برشيد) نحو تونس بلده الأصلي. وجاءت عملية الاعتقال، بناء على أمر لـ «أنتربول»، تبعا لمذكرة بحث أصدرتها الجهات الأمنية المغربية،أكمل القراءة »
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