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حوادث

إيقاف مزوري جوازات تلقيح بطنجة

منذ 6 دقائق
A man displays his vaccine passport before being allowed into a government office, in Rabat, Morocco, Thursday, Oct. 21, 2021. Morocco has made vaccine passports mandatory for people to access governmental offices, malls, gyms and other spaces to push its vaccination campaign. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
أحالت فرقة تابعة للشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بطنجة، صباح السبت الماضي، على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، شخصين للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتزوير جواز التلقيح ضد فيروس “كوفيد-19» واستعماله، أحدهما مرشح لاجتياز الاختبارات النهائية لولوج سلك ضباط الشرطة. واكتشفت هذه القضية، بعد أن حضر أحد المرشحينأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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