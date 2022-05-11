حوادث
إيقاف مزوري جوازات تلقيح بطنجة
أحالت فرقة تابعة للشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بطنجة، صباح السبت الماضي، على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، شخصين للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتزوير جواز التلقيح ضد فيروس “كوفيد-19» واستعماله، أحدهما مرشح لاجتياز الاختبارات النهائية لولوج سلك ضباط الشرطة. واكتشفت هذه القضية، بعد أن حضر أحد المرشحينأكمل القراءة »
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