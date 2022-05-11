حوادث
هتك عرض طفلة بشيشاوة
أحالت عناصر الشرطة القضائية المحلية بالمنطقة الأمنية بشيشاوة، صباح أول أمس (الاثنين)، متهمين اثنين من أجل هتك عرض طفلة دون سن السابعة والسكر العلني البين، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إذ جرى استنطاقهما. واستنادا إلى إفادة مصدر مطلع ل “الصباح”، فإن عناصر الشرطة القضائية بأمن شيشاوة، تلقتأكمل القراءة »
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