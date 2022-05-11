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حوادث

مواجهات دامية تستنفر أمن مكناس

منذ دقيقة واحدة
خلفت مواجهات دامية بالأسلحة البيضاء والحجارة، الجمعة الماضي، بحي أكدال بمكناس، حالة من الخوف والهلع وسط سكان الحي، بعد تدخل مجموعة من شباب الحي لوضع حد لنشاط بعض الجانحين الذين يتخذون من أحد الأوكار المهجورة وسط الحي فضاء لممارسة بعض الأنشطة المشبوهة، ليتطور الأمر إلى شجار عنيف استعملت فيه الأسلحةأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة


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