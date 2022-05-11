حوادث
قتلى في حادثة سير بالناظور
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيبت فتاة بجروح خطيرة، صباح الأحد الماضي، في حادثة سير شهدتها الحدود بين جماعتي بني سيدال لوطا بإقليم الناظور ودار الكبداني بالدريوش. وحسب مصدر مطلع، فإن الحادثة وقعت في الطريق الوطنية رقم 610، غير بعيد عن قنطرة وادي كرت، حيث توفي ثلاثة شباب في الحين،فيما نقلتأكمل القراءة »
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