حوادث
القتل بالعمد يلاحق قاتل ضابط إنزكان
قاضي التحقيق باستئنافية أكادير قرر متابعته في حالة اعتقال أبقى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير على تهم النيابة العامة بذات المحكمة في الجريمة التي ذهب ضحيتها ضابط أمن بزنقة تاراست بإنزكان الأربعاء الماضي. وقرر متابعة الشخصين المتورطين في قتل ضابط أمن (مامون الفقير) في حالة اعتقال. ووجه للقاتل، تهم القتلأكمل القراءة »
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