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أسواق

الأمل في الشغل

منذ 12 دقيقة
عدم وضوح الرؤية وفشل البرامج السابقة يلاحقان الراغبين في ولوج مغامرة المقاولة رغم الإغراء لبرنامج “فرصة” عبر بعض المنصات ومواقع التواصل، مقابل الترويج والتعريف به، فإنه لوحظ تخوف كبير من قبل الشباب الحامل للمشاريع لعدة اعتبارات، من أهمها عدم وضوح الرؤية وغياب مخاطبين رسميين من جهة وضعف المبلغ المرصود لكلأكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة


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