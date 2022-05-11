الأولى
الأزمة توقف مشاريع ملكية
شركات بالبيضاء تغادر أوراش خطوط الطرامواي والحافلات عالية الجودة هجر المهندسون والأطر والعمال مواقع عملهم بأوراش مشاريع إنجاز الخطين الثالث والرابع، والخطين الخامس والسادس للحافلات العالية الجودة، بسبب تأخر شركتي البيضاء للنقل والتهيئة في صرف مستحقات الشركات المكلفة بالإنجاز. وتحولت أغلب الأوراش بالشوارع الكبرى، مثل القدس وشارع أم الربيع، والرحمة،أكمل القراءة »
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