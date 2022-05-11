الرياضة
جولة ثانية بين لقجع ووحيد
الناخب الوطني أبدى ليونة في إعادة المغضوب عليهم ستكون جولة ثانية من المفاوضات بين فوزي لقجع، رئيس الجامعة، ووحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، للحسم في العديد من الملفات المتعلقة بمستقبل المنتخب الوطني. ووجه خليلوزيتش رسالة إلى فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مضمونها عدم رغبته في التخلي عن حلمهأكمل القراءة »
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