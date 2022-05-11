الأولى
طعن محام في فراش موكلته
تحقق الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للشرطة بتامسنا، التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن تمارة الصخيرات، مع محام وموكلته وزوجها، بعدما استدرجت الموكلة المحامي ليلا إلى فراشها بإلحاح منه، ليطعنه الزوج بسكين، ما تسبب له في جرح غائر، نقل إثره عبر سيارة إسعاف إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج. وفي تفاصيلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا