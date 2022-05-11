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مهاجران سريان يختطفان قاصرا
تسابق المصالح الأمنية التابعة لمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بالبيضاء، الزمن، لفك لغز عملية اختطاف فتاة على يد مهاجرين سريين يتحدران من إفريقيا جنوب الصحراء. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المشتبه فيهما اعترضا، أول أمس (الاثنين)، طريق الضحية القاصر، عندما كانت رفقة صديق لها يقومان بجولة، حيث تفاجأ الصديقان بمهاجرينأكمل القراءة »
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