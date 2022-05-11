مصرع شخص وإصابة 4 في حادثة سير بالبيضاء

لقي شخص يبلغ من العمر 40 عاما مصرعه مساء أمس الثلاثاء في حادثة سير بالدار البيضاء، تسببت أيضا في 4 إصابات طفيفة، وأضرار مادية.

وأوضح مصدر من الوقاية المدنية أن الحادثة وقعت بالقرب من المحطة الطرقية أولاد زيان عندما اصطدمت حافلة تقل مسافرين بعدة سيارات كانت متوقفة على مستوى الطريق العام.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القيادة الجهوية للوقاية المدنية وجهت على وجه السرعة إلى مكان الحادثة شاحنة وسيارتي إسعاف، مضيفا أن الضحية نقل في حالة خطيرة إلى مستشفى محمد بوافي، حيث أسلم الروح هناك.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم أيضا نقل المصابين الأربعة إلى نفس المنشأة الاستشفائية، مشيرا إلى أن الحادث الذي لم يتم تحديد أسبابه، أسفر أيضا عن سقوط عمود كهربائي.