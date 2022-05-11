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عودة الرعب

منذ 4 دقائق
People undergo nucleic acid tests for the Covid-19 coronavirus at a makeshift testing site outside office buildings in Beijing on April 27, 2022. (Photo by Jade GAO / AFP)
أجبرت السلطات الصينية ملايين المواطنين على البقاء في منازلهم لمواجهة موجة جديدة من فيروس كورونا، بعد أن سجل ارتفاع في عدد حالات الإصابة، لتدخل الصين العالم من جديد، في حالة رعب، مخافة العودة إلى الإجراءات الاحترازية السابقة. (أ ف ب)


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