عودة الرعب

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أجبرت السلطات الصينية ملايين المواطنين على البقاء في منازلهم لمواجهة موجة جديدة من فيروس كورونا، بعد أن سجل ارتفاع في عدد حالات الإصابة، لتدخل الصين العالم من جديد، في حالة رعب، مخافة العودة إلى الإجراءات الاحترازية السابقة. (أ ف ب)