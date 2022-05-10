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واشنطن : المغرب لديه خبرة في مكافحة الإرهاب

منذ 20 ثانية
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بمبادرة أميركية مغربية مشتركة، يفتتح صباح غد (الأربعاء) في مراكش، المؤتمر الدولي الوزاري المخصص لمناقشة التهديدات الإرهابية المتوسعة في منطقتي القرن والساحل الإفريقيين.
وبهذه المناسبة، صرحت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية لـ”سكاي نيوز عربية”، أن المغرب لديه خبرة في مكافحة الإرهاب، وأن واشطن تعمل معه على تجفيف منابع تمويل الإرهاب.

ويشهد اجتماع التحالف الدولي ضد “داعش”، الذي يرأسه بوريطة، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، مشاركة خبراء وممثلين عن 80 دولة أوروبية وإفريقية وعربية، بمن فيهم وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، وممثلون من المملكة المتحدة وكندا وإيطاليا ودول أخرى.

يشار إلى أن أعضاء التحالف، كانوا قد اتفقوا، في يونيو 2021، وبعد نجاح المهمة الأولى في سوريا والعراق، على تحويل التركيز إلى إفريقيا، سيما في منطقة الساحل، حيث تصاعد التوتر وسيطر الإرهابيون الإسلاميون على جزء كبير من المنطقة.

(ي.ع)

منذ 20 ثانية
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