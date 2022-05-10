النيجر يلتمس الخبرة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب

أكد وزير خارجية النيجر، حسومي مسعودو، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن بلاده ترغب في الاستفادة من الخبرة الواسعة التي راكمها المغرب في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

وقال هاسومي، في ندوة صحفية عقب محادثاته مع ويزر الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن ”المغرب، الذي يحتضن غدا الأربعاء بمراكش أول إجتماع للتحالف الدولي ضد داعش بإفريقيا، راكم خبرة غنية في مجال مكافحة التطرف في منطقة الساحل، والنيجر يرغب في الاستفادة من هذه التجربة الواسعة”.

وأضاف المسؤول النيجري أن المغرب يلم جيدا بالمشاكل التي تواجهها القارة الإفريقية، ولاسيما الإرهاب، الذي يواصل استفحاله بعدد من بلدان المنطقة، لذلك يسعى النيجر إلى الاستفادة من هذه التجربة المتفردة، موضحا أن المملكة تظل بلدا رائدا في المنطقة وتحتل مكانة متميزة في مجال المكافحة الدولية للإرهاب.

وشدد الدبلوماسي النيجيري على دور المغرب في تعزيز الأمن ببلدان الساحل ومواكبتها في معركتها ضد الإرهاب.