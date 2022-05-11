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اذاعة وتلفزيون

“حديث مع الصحافة” على “دوزيم”

منذ دقيقتين
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الأربعاء)، ابتداء من الساعة التاسعة و50 دقيقة ليلا ، على موعد مع البرنامج الحواري “حديث مع الصحافة”. ويعتبر “حديث مع الصحافة” برنامجا حواريايديره عبد الله الترابي الذي يستضيف ضيفة أو ضيفا، من المغرب أو الخارج، ينتمي لعالم السياسة أو الاقتصاد أو الثقافة أو الرياضة.أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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