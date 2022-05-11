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حوادث

قتلى وجرحى في حادث سير بغفساي

منذ 22 ثانية
توفي 3 أشخاص وأصيب 15 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث سير وقع صباح أول أمس (الاثنين)، على مشارف السوق الأسبوعي اثنين بوبعان بجماعة تبودة بدائرة غفساي إثر انقلاب سيارة من نوع ميرسيديس 207 تقل متسوقين من دواوير مختلفة. وتوفي اثنان من الضحايا، يتحدران من دوار الرقعة بجماعة تافرانت، متزوجانأكمل القراءة »


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منذ 22 ثانية


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