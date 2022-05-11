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مجتمع

جمعيات الإعاقة مستاءة من الوزارة

منذ 32 ثانية
تعيش جمعيات الإعاقة الذهنية بمختلف مدن المملكة، خاصة بالعاصمة الاقتصادية البيضاء مشاكل بالجملة، ولعل أكثر المشاكل التي تعانيها هذه الجمعيات، هو انقطاع الدعم الموجه لها سنويا، إذ في كل مرة ينقطع الدعم لأسباب مختلفة، أحيانا يتعلق الأمر فقط بعدم تعيين رئيس جديد على رأس مؤسسة التعاون الوطني، الأمر الذي يسببأكمل القراءة »


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منذ 32 ثانية


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