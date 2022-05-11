أسواق
طريقـة الولـوج
مسطرة مبسطة أمام الشباب الراغبين في دخول عالم المقاولة الصغيرة جدا مازال ملف تشغيل الشباب، الذي ما فتئ يشكل هاجسا وموضوعا ذا أولوية يحظى بأهمية كبرى في السياسات العمومية على رأس اهتمامات الحكومة الجديدة، وهو ما ترجمته مقتضيات مشروع قانون المالية لعام 2022 المتعلقة ببرنامج “فرصة”، الذي يعتبر مشروعا مبتكراأكمل القراءة »
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