fbpx
أسواق

طريقـة الولـوج

منذ 19 دقيقة
مسطرة مبسطة أمام الشباب الراغبين في دخول عالم المقاولة الصغيرة جدا مازال ملف تشغيل الشباب، الذي ما فتئ يشكل هاجسا وموضوعا ذا أولوية يحظى بأهمية كبرى في السياسات العمومية على رأس اهتمامات الحكومة الجديدة، وهو ما ترجمته مقتضيات مشروع قانون المالية لعام 2022 المتعلقة ببرنامج “فرصة”، الذي يعتبر مشروعا مبتكراأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 19 دقيقة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة