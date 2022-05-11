حوادث
1270 مروج مخدرات بمحيط المدارس
بنموسى قال إن الوزارة تعمل على محاربة ظاهرة الإدمان في صفوف التلاميذ رقم مهول حول مروجي المخدرات بمحيط المدارس، الذي كشف عنه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أول أمس (الاثنين)، بمجلس النواب. وأكد الوزير أن مصالح الأمن بمختلف المدن تمكنت خلال ثلاثة أشهر من إيقاف 1270 شخصاأكمل القراءة »
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