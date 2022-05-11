fbpx
حوادث

1270 مروج مخدرات بمحيط المدارس

منذ 11 دقيقة
بنموسى قال إن الوزارة تعمل على محاربة ظاهرة الإدمان في صفوف التلاميذ رقم مهول حول مروجي المخدرات بمحيط المدارس، الذي كشف عنه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أول أمس (الاثنين)، بمجلس النواب. وأكد الوزير أن مصالح الأمن بمختلف المدن تمكنت خلال ثلاثة أشهر من إيقاف 1270 شخصاأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 11 دقيقة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة