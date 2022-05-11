مجتمع
الحكومة والنقابات تشجع النسل!
أحسنت الحكومة حين قررت، في جولة الحوار الاجتماعي، تفعيل إجراء يهم تضامن الأسرة، بمنح الأب، الموظف، عطلة 15 يوما في حالة ازدياد مولود جديد قصد إعانة زوجته في مرحلة مهمة في حياتهما، لا تحتسب من أيام العطل المقررة قانونيا، لتحقيق مطلب التآزر الأسري، لأن الدستور يشير إلى أن تربية الأطفالأكمل القراءة »
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