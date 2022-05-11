حوادث
السكانير يكشف مخدرات بميناء طنجة
حجزت فرقة مشتركة بين عناصر من الأمن الوطني والجمارك، في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، كمية من المخدرات وصل وزنها 100 كيلوغرام من مادة “الشيرا”، وضبطتها على متن سيارة نفعية تابعة لشركة إرساليات مرقمة بالمغرب، كان سائقها يستعد للمغادرة على متن رحلة بحرية متوجهة إلى ميناء الجزيرة الخضراء بجنوبأكمل القراءة »
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