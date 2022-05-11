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الرياضة

بركان يلعب ورقة الجمهور في موقعة مازيمبي

منذ 41 دقيقة
بنعبد الله قال إن الفريق سيفتح جميع المدرجات وإيبينغي: جاهزون للتأهل حلت بعثة نهضة بركان بمطار وجدة أنجاد، أول أمس (الاثنين)، يترأسها حكيم بنعبد الله رئيس النادي، بعد نهاية المباراة التي جمعته بمضيفه مازيمبي، والتي انتهت لفائدة الفريق الكونغولي بهدف لصفر، لحساب ذهاب نصف نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدمأكمل القراءة »


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منذ 41 دقيقة


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