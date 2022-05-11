أســــــرة
”بربري” تطلق مجموعتها الجديدة
أطلقت دار “بربري”، مجموعة بعنوان “كونستليشنز الكبسولية”، احتفاء بتناغم الحياة وألوانها وإيقاعها، تحمل توقيع المصمم “ريكاردو تيشي”. وتضم لوحة الألوان، مزيجا من الدرجات المتباينة والمتكاملة في آن نفسه، إذ يعكس البيج الفاتح ضوء النهار الخافت، ثم يبرز البني الداكن لون الشمس عند المغيب، ويليه تدرج من اللون الأزرق الداكن إلىأكمل القراءة »
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