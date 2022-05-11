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أســــــرة

‭”‬بربري‭” ‬تطلق‭ ‬مجموعتها‭ ‬الجديدة

منذ دقيقتين
من‭ ‬مجموعة‭ "‬بربري‭" ‬الجديدة‭ ‬‭(‬خاص‭)‬
أطلقت‭ ‬دار‭ “‬بربري‭”‬،‭ ‬مجموعة‭ ‬بعنوان‭ “‬كونستليشنز‭ ‬الكبسولية‭”‬،‭ ‬احتفاء‭ ‬بتناغم‭ ‬الحياة‭ ‬وألوانها‭ ‬وإيقاعها،‭ ‬تحمل‭ ‬توقيع‭ ‬المصمم‭ “‬ريكاردو‭ ‬تيشي‭”.‬ وتضم‭ ‬لوحة‭ ‬الألوان،‭ ‬مزيجا‭ ‬من‭ ‬الدرجات‭ ‬المتباينة‭ ‬والمتكاملة‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬نفسه،‭ ‬إذ‭ ‬يعكس‭ ‬البيج‭ ‬الفاتح‭ ‬ضوء‭ ‬النهار‭ ‬الخافت،‭ ‬ثم‭ ‬يبرز‭ ‬البني‭ ‬الداكن‭ ‬لون‭ ‬الشمس‭ ‬عند‭ ‬المغيب،‭ ‬ويليه‭ ‬تدرج‭ ‬من‭ ‬اللون‭ ‬الأزرق‭ ‬الداكن‭ ‬إلى‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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