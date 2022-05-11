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اذاعة وتلفزيون

انتقادات للزغبي بسبب لمجرد

منذ دقيقتين
هاجم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بسبب إشادتها بأغنية “من أول دقيقة” وبعثها رسالة تهنئة إلى الفنانة إليسا فقط تعبر فيها عن إعجابها بالعمل دون الإشارة إلى الفنان سعد لمجرد، الذي قدمها في إطار ديو جمعهما. وقالت الفنانة نوال الزغبي لإليسا في رسالة على حسابهاأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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