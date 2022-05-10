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“بيجيدي” يتلكأ في إرجاع 800 مليون
اتهم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، غريمه السياسي العدالة والتنمية بالتلكؤ في إرجاع مبلغ 800 مليون إلى الداخلية. ووجه الفريق البرلماني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية، تطرق فيه إلى تلكؤ حزب سياسي في إرجاع مبلغ مالي يناهز 800 مليونأكمل القراءة »
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