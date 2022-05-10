fbpx
مجتمع

فشل مشروع “بلادي” بسيدي عابد

منذ 13 دقيقة
مشروع سياحي واعد انطلق في 2018 ورصدت له ميزانية وفتحت أظرفته قبل أن يتبخر تعتبر جماعة سيدي عابد التابعة لإقليم الجديدة من أهم الجماعات الترابية، لتوفرها على مؤهلات فلاحية واقتصادية وسياحية. تقع المنطقة جنوب الجديدة على الطريق الساحلية بمحاذاة الجرف الأصفر، واختيرت للاستفادة من مشروع سياحي كبير، كان من المفروضأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 13 دقيقة
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة