مجتمع
فشل مشروع “بلادي” بسيدي عابد
مشروع سياحي واعد انطلق في 2018 ورصدت له ميزانية وفتحت أظرفته قبل أن يتبخر تعتبر جماعة سيدي عابد التابعة لإقليم الجديدة من أهم الجماعات الترابية، لتوفرها على مؤهلات فلاحية واقتصادية وسياحية. تقع المنطقة جنوب الجديدة على الطريق الساحلية بمحاذاة الجرف الأصفر، واختيرت للاستفادة من مشروع سياحي كبير، كان من المفروضأكمل القراءة »
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