مجتمع
عقوبات في حق “نصابة” الحج والعمرة
لم تجد وزارة السياحة طريقة أخرى لعقاب نصابي الحج، إلا السحب النهائي للرخص لبعض وكالات الأسفار، التي أوهمت الحجاج بتنظيم رحلات إلى العمرة والحج، قبل أن يجدوا أنفسهم عالقين في المطارات، ويتعلق الأمر بالعشرات بل مئات الضحايا، إذ أن مدن الجنوب لوحدها، توجد بها 200 ضحية، إضافة إلى العشرات فيأكمل القراءة »
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