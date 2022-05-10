fbpx
مجتمع

عقوبات في حق “نصابة” الحج والعمرة

منذ 30 ثانية
لم تجد وزارة السياحة طريقة أخرى لعقاب نصابي الحج، إلا السحب النهائي للرخص لبعض وكالات الأسفار، التي أوهمت الحجاج بتنظيم رحلات إلى العمرة والحج، قبل أن يجدوا أنفسهم عالقين في المطارات، ويتعلق الأمر بالعشرات بل مئات الضحايا، إذ أن مدن الجنوب لوحدها، توجد بها 200 ضحية، إضافة إلى العشرات فيأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 30 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة