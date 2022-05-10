مجتمع
رفاق منيب ينسحبون من دورة مكناس
البقالي: قرار المجموعة احتجاج على تهرب المجلس من مناقشة انتظارات السكان اختار مستشارو الحزب الاشتراكي الموحد بمجلس مدينة مكناس، قلب الطاولة على الرئيس، واتخاذ قرار الانسحاب من دورة ماي، احتجاجا على ما اعتبروه تبخيسا لدور المعارضة، ورفضا لمقترحاتهم بشأن جدول الأعمال، وبسبب ضعف وهزالة جدول الأعمال وعدم استجابته لانتظارات السكان.أكمل القراءة »
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