أســــــرة
5 عوامل للأرق عند النساء
تعد النساء أكثر عرضة للإصابة بالأرق من الرجال، إذ أشارت العديد من الدراسات أنهن أكثر عرضة له مدى الحياة بنسبة أكثر من 40 في المائة، وأن أكثر من 64 في المائة منهن يتناولن مهدئات تساعدهن على النوم. ولا يوجد سبب واضح للأرق عند النساء، ولكن الباحثين يعتقدون أنه يرتبط ببعضأكمل القراءة »
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