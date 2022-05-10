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كوكاس يصدر “الصعود نحو الهاوية”
ماء العينين: قراءة مغايرة في تحول بوليساريو إلى حركة انفصالية أصدر الكاتب والإعلامي عبد العزيز كوكاس، مؤلفا جديدا يحمل عنوان “البوليساريو.. الصعود نحو الهاوية”. ويقدم الكتاب، حسب ورقة تعريفية للسفير المغربي محمد ماء العينين، قراءة مغايرة عن المعتاد حول كيفية تحول بوليساريو من حركة تحررية بأطر مغربية جلها درست فيأكمل القراءة »
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