fbpx
أســــــرة

لمعلوماتك

منذ 30 ثانية
< وجبات دسمة إن تناول الوجبات الدسمة قبل الذهاب إلى النوم مباشرة من الأمور غير المستحبة، التي تؤدي إلى الأرق، وبالتالي يفضل أن يتم الامتناع عنها. وينصح بتناول وجبة خفيفة واستهلاك مشروب دافئ مثل الشاي الأخضر وحليب خالي الدسم.   < ملابس مريحة قبل الذهاب إلى النوم يجب استعمال ملابسأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 30 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة