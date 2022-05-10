أســــــرة
لمعلوماتك
< وجبات دسمة إن تناول الوجبات الدسمة قبل الذهاب إلى النوم مباشرة من الأمور غير المستحبة، التي تؤدي إلى الأرق، وبالتالي يفضل أن يتم الامتناع عنها. وينصح بتناول وجبة خفيفة واستهلاك مشروب دافئ مثل الشاي الأخضر وحليب خالي الدسم. < ملابس مريحة قبل الذهاب إلى النوم يجب استعمال ملابسأكمل القراءة »
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