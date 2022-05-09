الأولى
“لجنة تفكير” تؤجج خلافات عصابة الرابوني
أنشأها غالي وأسند رئاستها لصديقته ووزيرة مهامه الليلية مريم السالك بقلم: الفاضل الرقيبي على طول تاريخهم الإجرامي كان قادة تنظيم بوليساريو يعادون وبكل صراحة كل ما له علاقة بالتفكير أو ما قد يفضي له، فأغلب المجازر التي ارتكبوها في حق الصحراويين سنوات الظلام بالمخيم كانت تستهدف الأشخاص الذين تسلل التفكيرأكمل القراءة »
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