fbpx
افتتاحية

جماعات “اللهطة”

منذ 10 دقائق
لا ندري ما هو إحساس رئيس جماعة، أو نائب، أو رئيس لجنة دائمة، وهو يعبر حيا صفيحيا بلا تجهيز، “متفطحا” في سيارة فارهة مدفوع ثمنها، أو مكتراة بأموال قاطني الحي نفسه. ولا نعرف بالضبط أي شعور يختمر مستشارا محليا دخل الانتخابات عن طيب خاطر، وهو يرفل في خيرات جماعة فقيرةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 10 دقائق
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة