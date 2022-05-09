افتتاحية
جماعات “اللهطة”
لا ندري ما هو إحساس رئيس جماعة، أو نائب، أو رئيس لجنة دائمة، وهو يعبر حيا صفيحيا بلا تجهيز، “متفطحا” في سيارة فارهة مدفوع ثمنها، أو مكتراة بأموال قاطني الحي نفسه. ولا نعرف بالضبط أي شعور يختمر مستشارا محليا دخل الانتخابات عن طيب خاطر، وهو يرفل في خيرات جماعة فقيرةأكمل القراءة »
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