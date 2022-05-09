الأولى
أعوان السلطة غاضبون على النقابات
تنسيقية “المقدمين والشيوخ” توجه نداء استغاثة إلى أخنوش بسبب إقصائهم من الاتفاق الاجتماعي وجهت تنسيقية أعوان السلطة نداء إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تنديدا بإقصائهم من الفئات المستفيدة من مكتسبات الاتفاق الاجتماعي الموقع، أخيرا، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، راجية منه أخذ مطالب أعضائها بعين الاعتبار. وكشف النداء المضمن فيأكمل القراءة »
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