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الجيش يصد 577 هجمة سيبرانية
تصدى الدفاع الوطني لـ 577 هجمة سيبرانية، حاولت استهداف المغرب في 2021، وجرى التعامل مع هذه الهجمات بتقنية عالية من قبل مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، وفق ما كشف عنه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. وكشف لوديي، عن إحداث لجنة وطنية لإدارةأكمل القراءة »
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